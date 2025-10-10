Cargill di Giammoro, l’Assessorato regionale chiede il blocco dei licenziamenti

Immediato blocco delle procedure di licenziamento dei 48 lavoratori almeno fino al 29 ottobre, quando i vertici aziendali saranno nuovamente chiamati a riferire in Commissione.

È la richiesta che l’Assessorato regionale alle Attività produttive ha avanzato ai vertici della Cargill dopo il nulla di fatto nella riunione di mercoledì proprio per l’assenza della multinazionale che avrebbe comunque in precedenza avanzato richiesta di rinvio. Una richiesta però anomala, visto che contestualmente ha avviato le procedure di licenziamento delle maestranze, indirizzando in qualche modo la propria rotta che è quella della chiusura dello stabilimento di Giammoro. Un percorso che politici e sindacati intendono stoppare con il supporto della Regione ma anche del Governo nazionale. «Serve attivare immediatamente un tavolo con il Governo nazionale per costruire un percorso che salvi stabilimento e livelli occupazionali – affermano i deputati dem Dario Safina, Calogero Leanza e Nello Di Pasquale – . L’assessore Tamajo faccia fino in fondo il suo dovere per evitare l'ennesima chiusura che rischia di desertificare l'area industriale di Milazzo - Valle del Mela». Una presa di posizione che conferma e segue l’impegno del partito democratico avviato in sede nazionale dall’on. Stefania Marino e del sen. Antonio Nicita con una interrogazione parlamentare già presentata nei giorni scorsi.

