Al via gli stati generali delle Isole Minori: a Lipari il governo apre il confronto sul futuro dei territori insulari

Sono partiti gli stati generali delle isole minori marine. Una tre giorni che vedrà la presenza di numerosi Ministri e relatori seduti intorno ad un tavolo per discutere il futuro delle Isole. Un impegno preso, dal ministro alla protezione civile e alle politiche del mare Nello Musumeci con gli abitanti delle isole, quello di affrontare concretamente le problematiche delle realtà insulari. Si discute di trasporti , sanità, spopolamento, infrastrutture, emergenze, turismo e futuro. Un primo passo per affrontare, con cognizione di causa, a livello governativo le esigenze delle isole.
Il vertice vede la partecipazione di nove ministri, viceministri, sottosegretari, del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, di esponenti delle Regioni, delle amministrazioni locali e delle Capitanerie di porto. La premier Giorgia Meloni interverrà con un videomessaggio. Una ottantina di relatori si confronteranno sulle criticità e le potenzialità di questi territori per produrre un’analisi multidisciplinare e individuare provvedimenti immediati e strutturali.
Musumeci: "Invertire la rotta"
«Invertire la rotta» sulle isole minori perchè «non siano più come solo luogo di vacanza ma luoghi indipendenti il più possibile dalla terra ferma, per alcuni servizi e dotazioni infrastrutturali": lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e il Mare Nello Musumeci, aprendo gli Stati Generali delle Isole minori, in programma fino a domenica a Lipari. Per Musumeci è necessario «un processo di rigenerazione sia urbana che territoriale» che trasformi le isole in «centri e poli di studio e ricerca, dove gli studenti possono restare tutto l’anno, anche d’inverno». «Per questo», ha spiegato il ministro, «il governo ha pensato intanto alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche, con 2 bandi del Dipartimento Casa Italia in fase di chiusura, con una dotazione finanziaria senza precedenti per i porti e gli edifici pubblici, e altri bandi ne stiamo immaginando».
Fitto: "La commissione UE lavora al loro rilancio"
"A livello europeo abbiamo oltre 2.300 isole, oltre 20 milioni di europei che vivono nelle isole e questo certamente è un dato molto indicativo per far capire l’attenzione concreta, a livello europeo, che viene data a questi territori. Numeri che devono rappresentare un livello di attenzione completo, se è vero come è vero, che ben tre stati membri sono delle isole e che ci sono isole che hanno una dimensione ben superiore a degli stati membri". Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, intervenendo in videomessaggio, agli Stati Generali delle Isole Minori Marine.
"Noi abbiamo bisogno di politiche differenziate, di interventi differenti. La Commissione europea sta facendo, in questi mesi una revisione, di medio termine, dei programmi di politica di coesione, per avere a disposizione uno strumento efficace capace di individuare diverse soluzioni ai problemi dei nostri territori", ha spiegato il ministro. Fitto ha ricordato che la Commissione europea è al lavoro per individuare delle "strategie specifiche, un’agenda per le città, per le aree interne e al tempo stesso una grande operazione di rilancio del ruolo delle isole e quindi una strategia per le isole".
