Al via gli stati generali delle Isole Minori: a Lipari il governo apre il confronto sul futuro dei territori insulari

Sono partiti gli stati generali delle isole minori marine. Una tre giorni che vedrà la presenza di numerosi Ministri e relatori seduti intorno ad un tavolo per discutere il futuro delle Isole. Un impegno preso, dal ministro alla protezione civile e alle politiche del mare Nello Musumeci con gli abitanti delle isole, quello di affrontare concretamente le problematiche delle realtà insulari. Si discute di trasporti , sanità, spopolamento, infrastrutture, emergenze, turismo e futuro. Un primo passo per affrontare, con cognizione di causa, a livello governativo le esigenze delle isole. Il vertice vede la partecipazione di nove ministri, viceministri, sottosegretari, del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, di esponenti delle Regioni, delle amministrazioni locali e delle Capitanerie di porto. La premier Giorgia Meloni interverrà con un videomessaggio. Una ottantina di relatori si confronteranno sulle criticità e le potenzialità di questi territori per produrre un’analisi multidisciplinare e individuare provvedimenti immediati e strutturali.

Musumeci: "Invertire la rotta" «Invertire la rotta» sulle isole minori perchè «non siano più come solo luogo di vacanza ma luoghi indipendenti il più possibile dalla terra ferma, per alcuni servizi e dotazioni infrastrutturali": lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e il Mare Nello Musumeci, aprendo gli Stati Generali delle Isole minori, in programma fino a domenica a Lipari. Per Musumeci è necessario «un processo di rigenerazione sia urbana che territoriale» che trasformi le isole in «centri e poli di studio e ricerca, dove gli studenti possono restare tutto l’anno, anche d’inverno». «Per questo», ha spiegato il ministro, «il governo ha pensato intanto alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche, con 2 bandi del Dipartimento Casa Italia in fase di chiusura, con una dotazione finanziaria senza precedenti per i porti e gli edifici pubblici, e altri bandi ne stiamo immaginando».