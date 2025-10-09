Un milione e 700mila euro a favore delle imprese artigiane siciliane deliberati dal Cda della Crias

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione della CRIAS, riunito l’8 ottobre dal presidente Vitalba Vaccaro e su proposta del direttore generale Giacomo Terranova (in foto), sono stati approvati una serie di provvedimenti riguardanti crediti a medio termine per un totale complessivo di oltre un milione e 700mila euro. I finanziamenti deliberati ad un tasso di interesse molto basso, dello 0,96% per i giovani imprenditori e 1,28% per le altre imprese, confermano il ruolo della CRIAS come strumento di crescita dell’imprenditoria artigiana.

In particolare nel corso della seduta sono stati concessi crediti a medio termine per acquisto laboratori, macchinari e attrezzature così ripartiti per province: Messina un milione e 80mila euro, Catania 620mila euro. “Il settore delle imprese artigiane è in crescita nel territorio siciliano – afferma Giacomo Terranova, Direttore della nascente Irca (istituto che a breve incorporerà Crias ed Ircac) – ed è ormai un settore indispensabile nel sistema economico nazionale. Secondo un’indagine Istat – ha evidenziato Terranova - la Sicilia è tra le regioni italiane con la maggiore concentrazione di imprese artigiane, il che evidenzia l’importanza di queste realtà sul territorio siciliano e sulle quali l’assessorato alle attività produttive sta investendo parecchio, come peraltro dimostra la tranche di oltre 100milion di euro messa a terra dall’assessore Tamajo per la misura “+artigianato” in capo sempre alla Crias. In questo contesto la divisione IRCA per le imprese artigiane, gioca un ruolo fondamentale non solo perché sostiene una delle filiera più importanti del tessuto economico dell’Isola, ma anche perché, intervenendo con finanziamenti a tassi agevolati, favorisce la crescita di start-up e nuova imprenditorialità”.