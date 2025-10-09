Santa Teresa di Riva, incidente sul lungomare: donna di 80 anni trasportata in elisoccorso a Messina

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
È ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina una donna investita questa mattina da un’autovettura sul lungomare di Santa Teresa di Riva. La malcapitata, una 80enne di Limina, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'autovettura Volkswagen Golf che procedeva in direzione Messina, condotta da un uomo di 59 anni di Savoca. Nell’impatto è stata sbalzata alcuni metri in avanti ed è rimasta a terra priva di sensi: le sue condizioni sono apparse subito gravi, in quanto ha riportato un trauma cranico, e dopo le prime manovre rianimatorie a bordo dell’ambulanza è tornata vigile, ma è stato chiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare il ricovero in ospedale. Il velivolo l’ha quindi condotta al Policlinico dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Gli accertamenti sull’incidente sono condotti dalla Polizia locale.

