Rassegna stampa 09-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA
Messina, il consiglio comunale sui nodi di Atm diventa un “processo” alla presidente
Messina, iniziato il trasferimento dell’Archivio di Stato. Ma sarà provvisorio?
Messina, il pronto soccorso per i randagi all’ospedale veterinario d’Ateneo
Verso i nuovi confini dei Quartieri di Messina, prima tappa di un lungo confronto
Messina, massacrò la madre a coltellate: prende il via il processo

IN PROVINCIA
Capo d’Orlando, l’ex istituto tecnico “Merendino” passa di mano: la città si impoverisce ancora
La sede Inps di Barcellona rinasce con un “Punto”, siglato l’accordo per il polo servizi

