Messina, spariti all’improvviso i cani della zona Falcata

Chicco e Jenny, fratello e sorella, erano i cani della zona Falcata. Sono cresciuti vivendo alla Falce, vicino al porto, amorevolmente accuditi dalla signora Sara per quindici anni. Una settimana fa sono spariti nel nulla lasciando nell’angoscia la signora che continua a recarsi al solito posto, ogni pomeriggio, portando cibo e acqua. Li chiama fino a sgolarsi nella speranza che possano sbucare da qualche parte come hanno fatto per quindici anni. Mesi fa era scomparso anche Tommy, un altro fratello mai più rivisto. Sara, che tutti conoscono come la badante di Chicco e Jenny e prima ancora di Tommy, da sette giorni non riesce a darsi pace. È convinta che a prenderli sia stato qualcuno, per questo motivo ha chiesto aiuto ai volontari delle associazioni animaliste spargendo la voce. Ha contattato anche i vari rifugi, chiamato il Comune.

«Voglio sapere – dice angosciata – che fine hanno fatto. Non si sarebbero allontanati volontariamente da qui. Questa è la loro casa. È successo qualcosa. Il posto dove si mettevano non è facilmente accessibile anche a causa della fitta vegetazione. C’è una recinzione ed i cancelli sono chiusi con i lucchetti. Per cercarli assieme ad un’altra volontaria ci siamo arrampicate tra rovi e sterpaglie, ma niente. Mi chiedo chi poteva avere interesse a prenderli. Sono cani, ormai, anziani che hanno sempre vissuto nella strada. Se dovessi ritrovarli chiederò subito l'adozione. Non l’ho fatto in questi anni perché ho altri tre cani a casa ma non è trascorso un solo giorno che non andassi da loro anche con la febbre e durante il lockdown ho richiesto l'autorizzazione per uscire. Persino durante la pandemia non sono mancata un giorno».