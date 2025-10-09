Messina, paziente morì dopo l’operazione al colon: a giudizio due medici

Si aprirà il prossimo 18 dicembre in tribunale il processo a carico dei due medici che ieri sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo dalla gup Ornella Pastore in relazione al decesso del paziente Nicola Ferro. Morì secondo l’accusa per le gravi omplicanze di un’operazione al colon eseguita male.

Si tratta dei medici Letterio Calbo e Gaetano Prochilo, che nel maggio del 2023 lo operarono al colon alla casa di cura “Cristo Re” (questo giornale, per consuetudine deontologica, tranne che in casi particolari, ormai da anni pubblica i nomi dei medici coinvolti in vicende sanitarie solo dopo il primo effettivo vaglio processuale di confronto accusa-difesa, che è l’udienza preliminare, n.d.r.). I due chirurghi sono stati assistiti dall’avvocato Giuseppe Carrabba, mentre i familiari del paziente, costituiti parte civile nel procedimento, sono stati assistiti dagli avvocati Stefania Arena, Giuseppe Irrera e Irene Stefanizzi.

Secondo quanto ha stabilito l’inchiesta della Procura, a suo tempo gestita dal sostituto Roberto Conte, anche alla luce della consulenza medico-legale, i due medici non avrebbero agito correttamente, provocando il decesso del paziente, avvenuto il 4 luglio del 2023.

