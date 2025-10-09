Messina, massacrò la madre a coltellate: prende il via il processo

Ci sono i messaggi e anche una dettagliata denuncia presentata mesi prima. Rappresentano il grido d’allarme lanciato dalla sessantaduenne Caterina Pappalardo, che qualche mese dopo, il 14 gennaio, è stata massacrata a colpi di coltello dal figlio ventisettenne Giosuè Fogliani, nella loro abitazione di via Cesare Battisti.

Una tragica storia che sarà ripercorsa dal processo, al via ieri, in Corte d’assise, nei confronti del ventisettenne accusato di omicidio aggravato. Deve anche rispondere di maltrattamenti. La Corte d’assise, presieduta dalla giudice Maria Eugenia Grimaldi, ha infatti accolto la richiesta di riunione dei due procedimenti formulata dall’avvocato Antonello Scordo, difensore del giovane. Si tratta di maltrattamenti che Caterina Pappalardo aveva raccontato in una denuncia presentata mesi prima alla polizia nella quale ripercorreva le pretese del figlio, gli insulti, i litigi e le minacce che avevano portato lei e la figlia ad allontanarsi di casa per andare a vivere altrove.

