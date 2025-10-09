Messina, le parole di Buonocore in Consiglio contro i dipendenti pubblici: sindacati furiosi e Forza Italia spaccata

Fp Cgil e la Cgil Messina intendono denunciare all’Assessore regionale al lavoro, al Direttore Generale dello stesso assessorato e al dirigente del CPU di Messina, quanto accaduto: «Sono espressione di un pensiero che la Buonocore esprime nel suo ruolo di pubblico ufficiale, con riferimento al servizio che presta nella qualità di dipendente della Regione Siciliana, in un settore delicato qual è quello del mercato del lavoro e delle fragilità sociali». Le segreterie provinciali di Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa, con una nota, hanno invitato la Buonocore a porgere le proprie scuse ai lavoratori “per le infelici esternazioni che gettano discredito su chi giornalmente si impegna per fornire i servizi essenziali ai cittadini». Contestato l’uso della «bacchetta di dittatoriale memoria vietata anche in fase di ammaestramento degli animali da circo». «C’è da chiedersi – hanno aggiunto – come reagirebbe la Consigliera se al Centro per l’Impiego, dove ha dichiarato di prestare servizio, si premiasse con 10.000 euro pro capite (soldi pubblici) una ristretta cerchia di privilegiati a insindacabile giudizio dell’azienda, mentre i lavoratori comuni mortali mensilmente patiscono decurtazioni dello stipendio figlie di pretestuosi provvedimenti disciplinari distribuiti a pioggia, richieste di esosi risarcimenti e calcoli di arcani conguagli di cui non è dato conoscere il dettaglio».

Le parole che la capogruppo di Forza Italia, Concetta Buonocore, ha pronunciato in Consiglio comunale nei confronti dei lavoratori di Atm hanno provocato reazioni a catena tra i sindacati. Parole, quelle della Buonocore, considerate «assolutamente fuori luogo» da parte di Cgil e Fp Cgil. «Ci preoccupano non poco – affermano Pietro Patti e Francesco Fucile –, considerando che non fanno altro che alimentare un clima di odio nei confronti di tutti i lavoratori pubblici di cui la consigliera fa parte».

Ha provato a gettare acqua sul fuoco la stessa Buonocore: «Sono stata fraintesa nel mio ruolo pubblico, qualcuno magari non ha capito la linea di confine, altri hanno volutamente strumentalizzare le mie parole. Poiché anche io lavoro nel pubblico, e in particolare sono impiegata al Centro per l’impiego di Messina, sono testimone di tantissimi casi dl lavoratori bravi, competenti, virtuosi e produttivi che ogni giorno mandano avanti le nostre istituzioni, le amministrazioni e le società partecipate. Così sono la stragrande maggioranza degli impiegati dell’ Atm, un’azienda che oggi, è oggettivo dirlo, è efficace e con servizi puntuali e moderni, inesistenti fino a qualche anno fa a Messina. Proprio per il rispetto che ho verso i sindacati ribadisco che non sarebbe stato necessario ricorrere a strumenti anonimi per denunciare eventuali disagi e problemi, ma basterebbe un più sano e sereno confronto e dialogo tra le parti».

A prendere le distanze dalla Buonocore è la “collega” di Forza Italia, Sara Di Ciuccio: «Le dichiarazioni della consigliera non rispecchiano in alcun modo la posizione del gruppo consiliare di Forza Italia né quella del partito nel suo complesso. Si tratta di opinioni personali che non condivido e dalle quali prendo fermamente le distanze. A mio avviso, le parole espresse sono fuori luogo e irrispettose nei confronti dei lavoratori, che ogni giorno garantiscono con impegno e sacrificio il buon funzionamento dei servizi e della nostra città. Chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere di promuovere il dialogo, il rispetto e la coesione, non di alimentare divisioni o sminuire il valore del lavoro».