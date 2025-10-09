Messina, iniziato il trasferimento dell’Archivio di Stato. Ma sarà provvisorio?

E’ cominciato il trasferimento a Catania dei documenti dell’Archivio di Stato. I primi furgoni sono partiti ieri mattina portando via, per primi, gli atti notarili più antichi e preziosi. Quanto si voleva scongiurare sta invece avvenendo e la città assiste attonita, sbalordita al trasloco della sua memoria storica nella città etnea. Si andrà avanti così fino a quando l’ultimo documento non avrà lasciato i locali di via La Farina, che saranno restituiti al proprietario il prossimo 31 dicembre.

Intanto, sulla pagina web dell’Archivio è stato pubblicato l’avviso che “a partire da lunedì 13 ottobre tutte le attività di Sala di Studio saranno momentaneamente sospese”, così come è stato già sospeso il servizio di ricerca per corrispondenza.

Si tratta di un trasloco transitorio o definitivo? Sul punto non c’è alcuna chiarezza e i nostri ripetuti tentativi di parlare con la direttrice, Grazia Pistone, non hanno avuto fortuna. Anzi, ad intorbidare ancora di più le acque c’è un giallo: ieri mattina, infatti, era comparso sulla pagina dell’Archivio un avviso di “indagine di mercato immobiliare”, col quale si faceva presente che l’Archivio “è interessato a individuare un immobile da condurre in locazione, già disponibile o da adeguare, con consegna entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto”. È anzi era, lo stesso avviso pubblicato nell’aprile scorso, ma che non era andato a buon fine. Dopo qualche ora però l’avviso è sparito dal sito dell’Archivio. Mistero! Nel frattempo, con un passaparola e sui social, diventava virale la notizia che i primi mezzi carichi di preziosi documenti avevano già lasciato Messina. Circostanza questa che ha portato a una nuova mobilitazione da parte di quanti, nel corso di questi mesi, si sono battuti perché si impedisse la chiusura e il trasferimento dell’Archivio.

I primi a reagire sono stati alcuni artisti, intellettuali e comuni cittadini, che hanno indetto per sabato un’assemblea pubblica in piazza Unione Europea, alle 11, e a cui è chiamata a intervenire tutta la città. Tra i promotori l’infaticabile Lelio Bonaccorso, che ha lanciato anche un appassionato video in rete, Marco Grassi e Adolfo Leporino. Parola d’ordine: la storia di Messina non si tocca.

I primi a lanciare un appello erano stati il Collegio notarile messinese, gli Amici del Museo e un nutrito comitato spontaneo composto da storici e studiosi guidato da Alfio Seminara, ex direttore dell’Archivio di Stato.