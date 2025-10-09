Messina, il trasferimento dell'Archivio di Stato: una città di ignavi e uno scandalo che si può ancora evitare

State “uccidendo” una città intera dalla storia millenaria. Un omicidio dei libri dimenticati dove il sangue c’è eccome, anche se non si vede. È sparso in tutte le strade, in tutte. Ma vi rendete conto che il trasferimento dell’immenso patrimonio culturale dell’Archivio di Stato da Messina a Catania, anche se definito “temporaneo”, è un vero e proprio scandalo?

Qualsiasi persona che ricopre un ruolo pubblico a Messina, a tutti i livelli, ha il dovere di interessarsi di una questione fondamentale che non può passare sotto silenzio. Non c’è spazio per l’ignavia se si vuole davvero custodire la memoria di un popolo, quello messinese. Che esiste - o almeno speriamo esista, e certo questa vicenda non lo dimostra poi tanto -, anche se è stato ferito e spezzato dal terremoto del 1908.

La vicenda del Gabinetto di Lettura, di cui ci siamo occupati qualche tempo fa, un altro “contenitore” dal valore inestimabile con migliaia di pubblicazioni che rischiavano di andare disperse e smembrate, costituisce una “prova schiacciante”. Di cosa? Del fatto che quando si ragiona per risolvere i problemi una soluzione si trova, con l’allora rettore Salvatore Cuzzocrea che venne in soccorso e acquistò l’intero patrimonio con l’Università. Corpus che sarà quanto prima esposto, se non andiamo errati, nei locali splendidi della Banca d’Italia.

E non vale il classico fico secco l’altrettanto classico “a me non compete” che sentiamo ripetere da parte di qualcuno nelle segrete stanze della politica e delle istituzioni, delegate a risolvere i problemi, non a lasciarli a bagnomaria, a farli decantare tanto poi nessuno interviene. C’è poi l’interminabile silenzio senza comparazioni della direttrice Pistone, che stordisce non poco. Ma si può ancora intervenire. Non “uccidete” questa città per l’ennesima volta.