Messina, il pronto soccorso per i randagi all’ospedale veterinario d’Ateneo

Sarà l’ospedale veterinario dell’Università a gestire per i prossimi tre anni i servizi veterinari di primo soccorso per gli animali di affezione (cani e gatti) incidentati o feriti, di proprietà del Comune di Messina. L’affidamento del servizio, ufficialmente a UniLav che gestisce l’ospedale veterinario di contrada Annunziata, è avvenuto tramite una procedura bandita da Palazzo Zanca da oltre un milione e quattro cento mila euro. L’offerta di UniLav, tra parte tecnica ed economica, è risultata la migliore e l’importo di aggiudicazione è stato di poco meno di 860mila euro che, con l’Iva, sale a poco più di un milione di euro.

