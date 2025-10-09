Messina, finalmente i primi colpi di ruspa all'ex Silos Granai. Cade la cabina elettrica

Finalmente primi colpi di ruspa per gli ex Silos Granai. Questa mattina, con qualche giorno di ritardo (per la presenza di senzatetto all'interno), sono partiti i lavori. Chiusi da oltre un quarantennio, sono pronti per essere cancellati dalla pagina delle vergogne della città. Gli ex Silos Granai, che avevano rappresentato un elemento importante per l’economia della città, sono diventati la più grande discarica di Messina. Fra i resti di quell’ex deposito di graminacee c’è di tutto. Ma proprio di tutto. Rifiuti, vegetazione, eternit, i resti di giacigli di fortuna per uomini e animali, carcasse di auto e motorini, tonnellate di plastica, sacchetti colmi di ogni immondizia oltre agli effetti della devastazione (e degli incendi) effettuata dai vandali in quegli spazi abbandonati. Una stima di 40.000 metri cubi di spazi su 3.000 metri quadri con una torre che supera i venti metri d’altezza. Il tutto a poche decine di metri dall’imbarco dei mezzi veloci, dal terminal dei croceristi che arrivano da mezzo mondo e anche dal viale San Martino. Se non si entra in quel set naturale di un film horror, non ci si può credere. Non si può credere che sia stato lasciato così per tutto questo tempo.