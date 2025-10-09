La sede Inps di Barcellona rinasce con un “Punto”, siglato l’accordo per il polo servizi

Dopo mesi di incertezza seguiti alla soppressione della sede Inps di Barcellona, è giunta una risposta concreta per il territorio. È stato infatti firmato, il protocollo d’intesa tra la Direzione provinciale dell’Istituto nazionale di Previdenza sociale e il Comune per l’attivazione, al più presto, di un “Punto Inps” nei locali comunali di via Medaglia d’Oro Stefano Cattafi 53, nel Palazzo Satellite.

Il documento, sottoscritto dal direttore provinciale Inps di Messina, Gaetano Minutoli, su delega del direttore regionale, Sergio Saltalamacchia, e dal sindaco Giuseppe Calabrò, sancisce l’avvio di un nuovo modello organizzativo che consentirà di mantenere in città un presidio operativo dell’ente previdenziale, dopo la chiusura definitiva della sede storica.

