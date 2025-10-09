La morte di Raimondo Mamone in un'azienda di Larderia, indagini sulla pala meccanica

Fa nuovi passi in avanti l’inchiesta sulla morte dell’imprenditore 62enne Raimondo Mamone, travolto da una pala meccanica mentre lavorava all’interno di un’azienda di Larderia inferiore lo scorso 29 settembre. Dopo l’autopsia disposta dalla procura ed eseguita lunedì scorso, l’attenzione si è concentrata sulla dinamica dell’incidente. In particolare, al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile, c’è il mezzo meccanico che ha investito l’imprenditore mentre era impegnato in lavori di ammodernamento tecnologico all’interno della ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti e del movimento terra.

Il 16 ottobre prossimo si svolgeranno gli accertamenti tecnici sulla pala meccanica che era stata posta sotto sequestro così come l’area all’interno dell’azienda di Larderia inferiore dove si è verificato il tragico incidente. Da verificare la manovra che il mezzo meccanico stava facendo in quel momento, la visibilità, il funzionamento dei segnali acustici e luminosi. Si tratta di accertamenti tecnici necessari all’inchiesta condotta dalla sostituta procuratrice Liliana Todaro con l’ipotesi di omicidio colposo, contestato anche illecito amministrativo della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.