Il cuore spezzato di Brigante: il gatto di Mario Falcone cerca casa dopo la morte del suo padrone. Appello dell'Aipae Messina

Il povero Brigante non rivedrà più il suo padrone. Questo lui non lo sa ed aspetta che dalla porta entri il suo papà umano e dal quale mai si separava. Brigante era il gatto di Mario Falcone, il noto scrittore e sceneggiatore messinese che è stato autore di fortunate fiction andate in onda sulla tivù nazionale, purtroppo morto una settimana fa dopo una malattia. A vegliarlo accanto al letto prima che arrivassero familiari e amici, è stato proprio l'affezionato gattone dai grandi occhi verdi. Gli è rimasto vicino fino all'ultimo. Brigante vive un nuovo lutto dopo avere perduto due mesi fa a causa di un tumore il fratello Carlito, anche lui adottato dallo sceneggiatore. I due gatti erano inseparabili e sono stati motivo di ispirazione per molti romanzi e manoscritti di Falcone che li ha resi famosi nei suoi libri, immaginando che dialoghessero tra loro mentre seduti guardavano dalla finestra il paesaggio. Brigante è rimasto solo e per la pena di non vedere più Mario non ha mangiato per alcuni giorni. Preso in custodia dalle volontarie dell'associazione Aipae Messina Cuccioli Rescue e dalla Lav che gli hanno trovato temporaneamente uno ricovero privato. Si tratta di una sistemazione provvisoria data l'urgenza di una situazione molto delicata. "Brigante - dice Cristina - ha bisogno di un posto al sicuro e del calore di una nuova famiglia che lo possa amare, così come ha fatto Mario che con un gesto di grande generosità sei anni fa ha adottato lui e il fratello per non separarli. Speriamo che ci sia qualcuno anche tra i tanti amici e ammiratori di Mario che in sua memoria possa condividere il nostro appello per adottarlo"