Capo d’Orlando, l’ex istituto tecnico “Merendino” passa di mano: la città si impoverisce ancora

Dovrebbe essere stipulato entro questo mese di ottobre il rogito che permetterà alla società “Agatirno Immobiliare Srl” di acquisire il fabbricato dell’ex istituto tecnico statale “Merendino” di Capo d’Orlando.

Nessun rischio quindi dovrebbero correre le casse comunali che, prestissimo a questo punto, dovrebbero incassare la somma di 2.390.289 per l’alienazione dell’immobile.

Un rischio, quello del mancato introito delle somme legate alla vendita, che era stato paventato dalla minoranza consiliare che aveva chiesto la decadenza dell’aggiudicataria per non aver rispettato i termini contrattuali per la stipula del rogito e, quindi, per il pagamento della somma dovuta. A rassicurare tutti è stato il sindaco Franco Ingrillì che ha reso noto che la società « ha inviato una nota dichiarandosi pronta a stipulare il rogito».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale