L’Ars ha bocciato la norma della manovra quater che assegnava 5 milioni a Sicilia Digitale per chiudere il vecchio contenzioso con Engineering, la società a questo punto sarebbe a rischio fallimento. Cassata anche la norma che prevedeva 2 milioni di euro per i Capodanni di Messina e Palermo.
Ars: stop ai fondi per Sicilia digitale e per il Capodanno a Palermo e Messina
