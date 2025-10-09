Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ars: stop ai fondi per Sicilia digitale e per il Capodanno a Palermo e Messina

L’Ars ha bocciato la norma della manovra quater che assegnava 5 milioni a Sicilia Digitale per chiudere il vecchio contenzioso con Engineering, la società a questo punto sarebbe a rischio fallimento.

L’Ars ha bocciato la norma della manovra quater che assegnava 5 milioni a Sicilia Digitale per chiudere il vecchio contenzioso con Engineering, la società a questo punto sarebbe a rischio fallimento. Cassata anche la norma che prevedeva 2 milioni di euro per i Capodanni di Messina e Palermo.

