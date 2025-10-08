"Tari scontata a Messina per chi usa l’isola ecologica per gli ingombranti", la proposta del consigliere Alessandro Geraci (M5S)

Il consigliere propone di introdurre una riduzione sulla Tari per le utenze domestiche che conferiscono personalmente i propri rifiuti nelle isole ecologiche, con uno sconto compreso tra 1 e 3 euro per ogni pezzo consegnato , fino a un limite annuale di conferimenti. Inoltre, la mozione chiede di eliminare la soglia minima di chilogrammi pro capite per il conferimento di materiali riciclabili.

Nella mozione, Geraci evidenzia come il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, pur essendo garantito da Messina Servizi Bene Comune , non sempre riesca a soddisfare le richieste in tempi rapidi. Da qui la necessità di incentivare il conferimento diretto presso le isole ecologiche , scoraggiando gli abbandoni illeciti e favorendo una gestione più efficiente del servizio.

Incentivare i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti premiandoli con sconti sulla Tari. È questa la proposta avanzata dal consigliere della terza circoscrizione Alessandro Geraci del MoVimento 5 Stelle , che ha depositato una mozione volta a modificare il regolamento TARI del Comune di Messina .

Secondo Geraci, l’attuazione di questa misura porterebbe un duplice beneficio: da un lato una riduzione dei costi per l’azienda di raccolta, con minori interventi di recupero sul territorio, dall’altro un risparmio per i cittadini, premiati per il loro impegno nel corretto smaltimento dei rifiuti.

«È necessario – spiega Geraci – premiare chi rispetta le regole e partecipa attivamente al miglioramento del decoro urbano. Un piccolo incentivo economico può fare la differenza e stimolare un cambiamento culturale verso una città più pulita e sostenibile».