Taormina, in fiamme il telo con la rete per la protezione del costone di via Garipoli

E’ andata completamente bruciata l'enorme rete di protezione, con un telo cui erano attaccati anche semi per far sviluppare la vegetazione, che era stata stesa dal cantiere delle ferrovie per proteggere la via Mario e Nicolò Garipoli da eventuali smottamenti. Nel costone roccioso erano stati fatti brillare, mesi fa, massi pericolanti. Questo per garantire la sicurezza della viabilitá nella sottostante strada che è la principale via di accesso al centro storico di Taormina. La rete serviva a fare attecchire la vegetazione. Sul posto si trovano, al momento, i vigili del fuoco ed una pattuglia della Polizia Locale che ha istituito il senso unico alternato sulla strada.