Taormina, il futuro del Ccpm: sollecitata un'ispezione ministeriale. Il Codacons presenta due esposti

Se il Movimento Cinque Stelle illustrerà oggi in conferenza stampa all’Ars quelli che ritiene siano i veri numeri sulle attività delle cardiochirurgie pediatriche di Taormina e Palermo, per smentire i dati inseriti dal governo regionale nella Rete ospedaliera, le famiglie dei piccoli pazienti del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo si rivolgono direttamente al ministro della Salute. Il Comitato genitori ha infatti scritto al titolare del dicastero, Orazio Schillaci, chiedendo di disporre un’ispezione urgente sia al Ccpm di Taormina (convenzionato con l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma) che all’Arnas Civico di Palermo, dove il reparto è gestito in convenzione con il gruppo “San Donato” di Milano.

«C’è una forte preoccupazione per le prospettive future della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia - esordiscono i genitori - e l’ispezione si rende necessaria per verificare la veridicità e la completezza dei dati riportati dalla Regione siciliana nel documento relativo all’attività dei due Centri, dati che vengono utilizzati per la definizione della nuova Rete ospedaliera regionale». I genitori ricordano come nel 2016 venne denunciato l’invio al Ministero di un report inesatto, relativo al Ccpm di Taormina, nel quale si affermava che nel 2015 la Cardiochirurgia pediatrica avrebbe avuto soltanto tre pazienti dimessi, mentre i dati reali – documentati all’epoca da Asp e medici – indicavano circa 560 casi trattati in quell’anno.

