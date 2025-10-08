Scontro tra auto, interviene l’elisoccorso: trasportato al Policlinico di Messina un 27enne di Castell'Umberto

Si trova ricoverato con diversi traumi al Policlinico di Messina, ma non è in pericolo di vita, un giovane di 27 anni, originario di Castell’Umberto ma residente a Tortorici, rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada a scorrimento veloce “Mare Monti”, in località Due Fiumare, che da Rocca di Capri Leone conduce al quadrivio per Tortorici, San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata Militello, intervenuti sul posto per i rilievi, si sono violentemente scontrate due auto e, il conducente adesso ricoverato ha avuto le conseguenze più serie. Infatti, l’equipe medica di un’ambulanza del “118”, arrivata sul luogo, ha disposto il trasferimento del giovane a Messina con l’elisoccorso che è atterrato all’interno dello stadio comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone.

Il ventisettenne, come detto, ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia del nosocomio universitario del capoluogo.

