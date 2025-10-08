Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 08-10-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 08-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, risanamento ambientale ed Eco-Park: mobilitazione per l'ex Sanderson
- Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia, UniMe è al 37esimo posto

SICILIA

- Assemblea regionale siciliana, 2500 emendamenti all'assalto della manovra

IN PROVINCIA

- Scontro tra auto, interviene l’elisoccorso: trasportato al Policlinico di Messina un 27enne di Castell'Umberto
- Taormina, il futuro del Ccpm: sollecitata un'ispezione ministeriale. Il Codacons presenta due esposti

