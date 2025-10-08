MessinaServizi: “Troppi rifiuti nell’indifferenziato, da lunedì controlli mirati”

Sacchetti colmi, conferimenti irregolari e cassonetti stracolmi nel giorno dedicato alla raccolta dell’indifferenziato. È questa la fotografia scattata da MessinaServizi Bene Comune, che sui propri canali social ha denunciato l’ennesima giornata di superlavoro per gli operatori impegnati nella zona area centro.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, molti cittadini continuano a conferire rifiuti non conformi nel giorno destinato al “non differenziabile”, accumulando plastica, carta, bottiglie, stoviglie usa e getta e perfino abiti, materiali che invece possono essere smaltiti gratuitamente e senza limiti nelle isole ecologiche.

A peggiorare la situazione, in tantissimi casi, è stata anche la mancata esposizione del mastello, obbligatorio per il conferimento. «Un comportamento – scrive MessinaServizi – che si ripete sistematicamente e che danneggia l’intero sistema di raccolta, costa alla città e peggiora la vivibilità dei quartieri».

Per contrastare le cattive abitudini, la società annuncia controlli mirati da parte della Polizia Municipale e della squadra ambientale, che partiranno da lunedì sera su richiesta della stessa MessinaServizi.