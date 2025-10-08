Messina, risanamento ambientale ed Eco-Park: mobilitazione per l'ex Sanderson

La suggestione dell’Eco-Park, che potrebbe essere anche il più grande Parco urbano della città di Messina. Gli interventi di risanamento ambientale, da far partire nel più breve tempo possibile, una volta che si è avuta la certezza dello stanziamento di adeguate risorse finanziarie, almeno stando agli annunci del Governo regionale sui 65 milioni destinati alla città di Messina, dei quali 25 per l’ex Sanderson e 40 per il Risanamento.

Sono i temi oggetto della riflessione del Comitato che si batte per la riqualificazione dell’ex Azienda agrumaria di Pistunina e che ha convocato per stasera, alle 19,15, nei locali della chiesa Santa Domenica di Tremestieri, un’assemblea pubblica. Il Comitato ha chiesto anche ufficialmente un incontro con il sindaco Federico Basile per approfondire nel dettaglio la linea d’azione che il Comune intende portare avanti per il futuro di una delle più preziose porzioni di territorio, non solo della zona sud, ma dell’intera città.

«L’Eco-Park si faccia, davvero – scrive il Comitato –. Abbiamo appreso dall’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud che il futuro dell’ex Sanderson è tracciato e in linea con una delle proposte che, negli ultimi due anni, il nostro Comitato ha costruito insieme con i residenti di Messina Sud per il futuro dell’area.

