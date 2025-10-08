Messina, rinviate le prove orali del concorso per 100 agenti di Polizia municipale

Il Comune di Messina ha annunciato una modifica al calendario delle prove orali del concorso pubblico per la copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori.

La decisione è stata formalizzata con la determina dirigenziale n. 8864 del 7 ottobre 2025, a seguito di una comunicazione pervenuta dalla commissione esaminatrice, organo esterno e indipendente dall’Amministrazione.

La rimodulazione si è resa necessaria dopo le dimissioni, poi revocate, del componente aggiuntivo per la materia informatica, che aveva comunicato l’impossibilità di partecipare alle sessioni secondo l’originaria programmazione per motivi personali. L’Amministrazione, per garantire la regolare prosecuzione delle prove, ha quindi concordato con il commissario una revisione del calendario, successivamente approvata dalla commissione con il verbale n. 12 del 6 ottobre 2025.

Il nuovo calendario delle prove orali sarà pubblicato sul portale del reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati.