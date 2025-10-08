Messina, al via i lavori di rifacimento a Torre Faro... anzi no! Tutto fermo e il Comune diffida la ditta

Sono fermi da diversi giorni i lavori per il rifacimento di una zona di Torre Faro. I primi ad essere allarmati sono i residenti del villaggio che hanno perso le tracce degli operai che hanno chiuso la prima porzione del cantiere con la rete, hanno demolito una parte del fondo stradale e poi sono svaniti nel nulla. Sul posto materiale e anche un mezzo meccanico. Ma, come detto, da diverso tempo tutto è rimasto fermo.

Il problema, fanno sapere da Palazzo Zanca che ha finanziato l'opere, è di tipo amministrativo. L'azienda ha ricevuto 10 giorni fa una diffida a riprendere i lavori in maniera concreta e regolare sotto ogni punto di vista. Il termine scadrà venerdì prossimo ma ad oggi nulla si è mosso. Le conseguenze della mancata ripresa del cantiere, potenzialmente, potrebbero portare anche alla sostituzione dell'azienda che ha vinto l'appalto.

Il progetto vale quasi 2,5 milioni di euro e prevede anche il rifacimento del fondo di tutta la zona della chiesa del villaggio e di piazza dell'Angelo nell'arco di 14 mesi. Ma l'inizio non è stato di certo con il passo giusto.