Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia: UniMe è al 37esimo posto

Una lista di cento nomi con le aziende e gli enti più importanti d’Italia. E al 37esimo posto, l’Università di Messina. È la classifica delle prime 100 “Italy’s Best Employers 2026” sulle migliori aziende dove lavorare in Italia. Un sondaggio che raccoglie ed elabora dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti e che ha ottenuto oltre 300 mila risposte da parte dei lettori/lavoratori. Valutati, oltre ad aspetti del clima che si vive sul posto di lavoro, anche carichi di lavoro e riposo, attrezzature a disposizione, rapporto con i superiori, retribuzione. Un focus particolare è stato dedicato al lavoro femminile con quesiti per capire se le prospettive di carriera sono uguali a quelle dei maschi o se è possibile negoziare la busta paga. UniMe si piazza davanti a colossi come Apple (57), adidas (60), Coca Cola (64), giusto per fare qualche nome.

«La principale soddisfazione - ha commentato la Rettrice Giovanna Spatari – è rappresentata dal fatto che, nel caso di questa classifica, il risultato è decretato direttamente dalle opinioni delle dipendenti e dei dipendenti. Al di là del risultato che ci ha permesso di ben figurare in graduatoria, la soddisfazione del personale è, per noi, un motivo di orgoglio».