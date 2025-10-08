Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia: UniMe è al 37esimo posto

Una lista di cento nomi con le aziende e gli enti più importanti d’Italia. E al 37esimo posto, l’Università di Messina. È la classifica delle prime 100 “Italy’s Best Employers 2026” sulle migliori aziende dove lavorare in Italia. Un sondaggio che raccoglie ed elabora dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti e che ha ottenuto oltre 300 mila risposte da parte dei lettori/lavoratori. Valutati, oltre ad aspetti del clima che si vive sul posto di lavoro, anche carichi di lavoro e riposo, attrezzature a disposizione, rapporto con i superiori, retribuzione. Un focus particolare è stato dedicato al lavoro femminile con quesiti per capire se le prospettive di carriera sono uguali a quelle dei maschi o se è possibile negoziare la busta paga. UniMe si piazza davanti a colossi come Apple (57), adidas (60), Coca Cola (64), giusto per fare qualche nome.
«La principale soddisfazione - ha commentato la Rettrice Giovanna Spatari – è rappresentata dal fatto che, nel caso di questa classifica, il risultato è decretato direttamente dalle opinioni delle dipendenti e dei dipendenti. Al di là del risultato che ci ha permesso di ben figurare in graduatoria, la soddisfazione del personale è, per noi, un motivo di orgoglio».
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia