Laurea honoris causa a Sara Campanella il 23 ottobre a Messina. Le intitoleranno la scuola media di Misilmeri

Il prossimo 23 ottobre, alle ore 11, l’Università degli Studi di Messina conferirà la laurea honoris causa a Sara Campanella, la giovane di Misilmeri la cui storia ha profondamente commosso la comunità.

Nel frattempo, arriva un altro segno tangibile della memoria e dell’affetto che la circondano: da ieri, il plesso della scuola media di Portella di Mare, quello che Sara aveva frequentato, è ufficialmente intitolato a suo nome. Il decreto è stato firmato dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Palermo.

Il plesso “Sara Campanella”, che fa parte dell’Istituto comprensivo Traina di Misilmeri, rappresenta un riconoscimento straordinario, giunto in tempi rapidissimi. Di solito, l’intitolazione di un edificio pubblico richiede fino a dieci anni dal verificarsi dell’evento; in questo caso, sono trascorsi appena sei mesi dalla tragica scomparsa della giovane.

Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, con l’impegno costante dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Rizzolo e con il prezioso contributo della dottoressa Valeria D’Acquisto, che ha curato la redazione degli atti.