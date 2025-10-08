La Raffineria di Milazzo avvia la preparazione di carburante sostenibile per l’aviazione

Un altro passo nel percorso finalizzato alla transizione energetica. La Raffineria di Milazzo ha avviato la formulazione di carburante sostenibile per l’aviazione (“Sustainable Aviation Fuel (SAF) Blend”).

Si tratta di biocarburanti fondamentali soprattutto nel settore del trasporto aereo, dove le alternative di decarbonizzazione sono ancora limitate o le tecnologie meno mature. E ciò nell’ottica di quegli obiettivi fissati dalla direttiva 2030 sulle energie rinnovabili, che prevede un incremento significativo della quota di energie rinnovabili nei trasporti, insieme a criteri più rigorosi di sostenibilità e tracciabilità.

Questo carburante sostenibile per l’aviazione – spiegano i vertici aziendali – è ottenuto dalla miscelazione del combustibile convenzionale con biojet importato da una bioraffineria, ottenuto attraverso un processo che trasforma scarti e residui di origine biologica — come oli alimentari esausti, sottoprodotti industriali e grassi animali — in idrocarburi compatibili con i motori aeronautici. Grazie alla sua origine rinnovabile, questo carburante consente una riduzione significativa delle emissioni di gas serra, contribuendo concretamente agli obiettivi di decarbonizzazione del settore. “Si tratta di un ulteriore passo – dichiara il direttore generale Alessandro Rosatelli - che testimonia l’impegno concreto di RAM verso la sostenibilità ambientale, in linea con le strategie europee e nazionali per la transizione energetica”.