Alcara Li Fusi, al via i lavori da 4,2 milioni per la messa in sicurezza della S.P. 161

Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della S.P. 161 e della diramazione S.P. 161/a, un intervento finanziato con 4,2 milioni di euro la cui esecuzione è prevista in circa 13 mesi.

L'avvio dei cantieri interessa quattro tratti degradati e prevede opere coordinate per consolidare i pendii e le strutture di contenimento, rifare il manto stradale, adeguare le barriere di protezione e potenziare il sistema di drenaggio al fine di ridurre il rischio di cedimenti e prevenire ristagni d’acqua.

Il cronoprogramma è stato definito in modo da garantire la continuità della circolazione mediante soluzioni temporanee nelle fasi più invasive, con l’obiettivo di contenere i disagi per residenti, pendolari e operatori economici locali.

L’intervento mira non solo a ripristinare condizioni di sicurezza immediate, ma anche ad aumentare la resilienza dell’infrastruttura nel medio e lungo periodo, tutelando l’equilibrio idrogeologico del territorio e migliorando la qualità della mobilità per la comunità nebroidea, attraverso un riequilibrio funzionale del tracciato che favorisca la regolarità del transito e migliori la capacità di risposta dell’area a eventi meteorologici intensi.