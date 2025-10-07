Viaggiavano con la cocaina nascosta in un pannolino: due arresti per spaccio allo svincolo di Giardini Naxos

I Carabinieri della Stazione di Graniti e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 23enne e un 32enne, già noti alle forze dell’ordine, che hanno tentato di sbarazzarsi di un involucro contenente della cocaina quando sono stati avvistati dalle pattuglie, impegnate in un sevizio di controllo del territorio, finalizzato anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno avvistato l’autovettura con i due indagati ferma nei pressi dello svincolo autostradale di Giardini Naxos. Uno dei due, che si trovava fuori dal mezzo, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un qualcosa che gettava oltre il ciglio della strada. L’azione dell’uomo è stata però notata dai carabinieri che sono immediatamente intervenuti recuperando l’involucro, accertando che si trattava di un pannolino al cui interno erano occultati circa 90 grammi di cocaina.

A questo punto, ultimate le verifiche sul posto, si è proceduto all’arresto dei due individui ritenuti presunti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Condotti in caserma in stato di arresto, una volta ultimate le formalità di rito, i due posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.