Santo Stefano di Camastra, sequestrata struttura ricettiva: denunce e sanzioni per oltre 90 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e al personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, hanno posto sotto sequestro una struttura ricettiva del comprensorio, al termine di una serie di controlli mirati alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale e alla lotta al lavoro nero.

Le verifiche hanno fatto emergere numerose irregolarità, tra cui l’occupazione abusiva di oltre 500 metri quadrati di suolo demaniale, la mancata valutazione dei rischi aziendali, l’omessa formazione del personale e l’assenza delle visite mediche obbligatorie per i dipendenti. Inoltre, sono stati scoperti due lavoratori “in nero”.

Ulteriori violazioni sono state accertate dal personale marittimo, che ha riscontrato l’assenza del servizio di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste dall’ordinanza balneare, oltre a uno sversamento non autorizzato di reflui domestici derivanti da una piscina privata annessa alla struttura. Per interrompere lo scarico irregolare, è stato disposto il sequestro amministrativo della linea di approvvigionamento idrico.