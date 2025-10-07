Regione Siciliana, un milione di euro per il Capodanno a Messina

Fra le pieghe della manovra quater, spuntano i fondi per organizzare le due serate di Capodanno a Palermo e Messina.

È un articolo piuttosto anonimo, quello che stanzia due milioni. Nulla c’è scritto sull’uso di questi fondi, ufficialmente destinati solo a manifestazione di «alto valore turistico-promozionale». Ma l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha spiegato durante i lavori in commissione che è intenzione del governo bissare l’iniziativa dello scorso anno, quando la Regione candidò Catania a palcoscenico nazionale della festa del 31 dicembre. In quell’occasione la serata Mediaset fu interamente dedicata a Catania. E l’obiettivo è replicare quest’anno su Palermo anche se i due milioni stanziati hanno come destinataria anche Messina.

Di più, nella prima versione dell’articolo ora inserito nella manovra quater le due città erano esplicitamente indicate. Adesso invece si rimanda tutto a un bando, che servirà anche a individuare il partner televisivo per le due serate.

Su tutto questo si dovrebbe iniziare a votare oggi. Anche se è probabile un rinvio a domani perché l’Ars potrebbe anticipare il voto sul parere che sbloccherebbe a Roma la legge per il deputato supplente. Si tratta del primo dei non eletti che subentrerebbe temporaneamente a chi ha conquistato lo scranno ma viene chiamato in giunta. È una norma su cui pezzi della maggioranza avevano sollevato dubbi. E questo assieme alle proteste di Fratelli d’Italia contro Schifani per la nomina di Iacolino al vertice del dipartimento Pianificazione Strategica fa temere scivoloni agevolati dal voto segreto. Un timore che nel centrodestra molti estendono alla manovra.