Rassegna stampa 07-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
«In settimana i chiarimenti alla Corte dei conti e alla Ue» sul Ponte sullo Stretto
Ponte, sulle opere ferroviarie Basile, Pd e ambientalisti sposano la stessa linea
La morte dell’imprenditore Raimondo Mamone, eseguita l’autopsia: salgono a tre gli indagati
IN SICILIA
Flop del bando sul turismo in Sicilia: più tempo per 135 milioni
IN PROVINCIA
Marinello, la riserva naturale diventi patrimonio Unesco
Collaudato da mesi: il pontile di Vulcano resta ancora chiuso
Fondi Pnrr per il canile, il Comune di Barcellona rischia ora di perdere 843mila euro
I fondali e il mare dell’Area protetta di Capo Milazzo. Nuovi controlli anti inquinamento
Operatore economico picchiato sulla cortina. Indaga il Commissariato di Milazzo
