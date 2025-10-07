Ponte sullo Stretto, la Cgil scrive alla Ue: “Ritirare il progetto”. La Lega replica: “Follia, i calabresi hanno già detto sì”

Il dirigente sindacale ha ricordato che «questa verifica preventiva era stata già suggerita al Governo dall’Anac qualche mese fa». Gesmundo ha definito “irresponsabile” la scelta dell’esecutivo di destinare risorse ingenti a un progetto «che espone il Paese al rischio di irregolarità e sprechi, mentre servirebbero fondi per completare le infrastrutture necessarie al Mezzogiorno e sostenere le imprese del settore delle costruzioni».

«Ribadiamo che il Governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima urgenza – ha dichiarato il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo –. Per questo abbiamo scritto al vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, chiedendogli un incontro e la verifica del pieno rispetto della Direttiva sugli appalti pubblici, considerato che è stato riattivato un appalto di oltre vent’anni fa con un incremento di prezzo superiore al 300%».

Prosegue lo scontro politico sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i rilievi della Corte dei Conti. La Cgil ha chiesto al Governo di fermare l’iter dell’opera, sollevando dubbi sulla legittimità e l’opportunità delle procedure avviate “con eccessiva fretta” per l’apertura dei cantieri.

Nel suo intervento, il segretario confederale ha richiamato anche il recente rapporto Silos della Camera dei Deputati, che segnala come per le opere strategiche in Calabria e Sicilia manchino complessivamente 18 miliardi di euro, di cui oltre otto destinati al comparto ferroviario e dieci per strade e autostrade. «Occorre un impegno politico e tecnico per realizzare le opere già avviate – ha concluso Gesmundo – molte delle quali registrano preoccupanti rallentamenti, mentre le imprese faticano a reperire manodopera specializzata».

Alle parole della Cgil ha replicato con forza la Lega, che in una nota ha parlato di “follia” da parte del sindacato. «Che la Cgil provi a intimidire la Commissione europea, che ha inserito il Ponte nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo, e che dica di no a decine di migliaia di posti di lavoro per operai, tecnici e ingegneri, è una follia – si legge nella nota –. D’altronde da Landini non ci aspettiamo nulla di propositivo, viste le barricate delle ultime settimane».