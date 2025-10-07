Paura a Militello Rosmarino, masso di grosse dimensioni rimane pericolante tra le reti di protezione

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un masso di grosse dimensioni è rimasto pericolante tra le reti di protezione, a serio rischio di precipitare giù lungo la strada provinciale 161 all’altezza di contrada Astasi a Militello Rosmarino. Per questo motivo è stata disposta la chiusura al transito dell’arteria, principale via di collegamento tra Sant’Agata Militello, Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi. Stamani sul posto il sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana di Messina e di una squadra di rocciatori per verificare la situazione, presenti anche il sindaco Calogero Lo Re ed i tecnici del comune. Sotto i riflettori in particolare il tratto tra il km 3 e il km 4, nel quale nei giorni scorsi alcuni detriti sono rotolati sino alla sede stradale. Nelle more dell’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, il transito verrà quindi dirottato sulla 161 bis “Ferretta – San Piero”.

