Operatore economico picchiato sulla cortina. Indaga il Commissariato di Milazzo

Gli agenti del Commissariato di Milazzo hanno avviato accertamenti per far luce su una vicenda legata questioni private ma che ha avuto vasta eco in città in quanto i fatti sono avvenuti prima in marina Garibaldi e poi nell’area portuale.

Secondo quanto emerso, domenica pomeriggio un operatore economico cittadino di 46 anni che svolge attività finanziaria, sarebbe stato aggredito da un pizzaiolo di 40 anni che gli si è avvicinato contestandogli di avergli proposto per ottenere facili guadagni, un investimento sbagliato che gli ha fatto perdere due mila euro. Una contestazione che sarebbe stata accompagnata da spintoni e uno schiaffo improvviso. L’aggressore si è subito allontanato. Un episodio che ha turbato l’operatore economico il quale non si aspettava di certo quella reazione. Vicenda chiusa? Tutt’altro. Infatti lo stesso 46enne, a distanza di qualche ora si è trovato a percorrere la cortina del porto insieme ad un amica quando è stato notato dal pizzaiolo.

