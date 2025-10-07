Messina, la Nona per Genziana. Testamento in musica

Quando non ci sarò più, non cercatemi dietro al marmo freddo di una tomba: cercatemi tra le rose, nelle fotografie, cercatemi fra i miei libri, fra le mie poesie, le mie canzoni, fra la mia musica. Cercatemi fra tutte le cose che amo di più, perché solo in queste cose troverete la mia anima». Il concerto che domenica ha inaugurato la stagione del Teatro Vittorio Emanuele – difficile da dimenticare per chi ha avuto la fortuna di assistervi – si consegna alla storia di Messina sotto forma di testamento spirituale. Un testamento fiorito e gentile come il grande bouquet posto davanti al leggio di Genziana D’Anna, la violoncellista morta venerdì scorso durante le prove. Voleva ad ogni costo suonarla, Genziana, questa Nona Sinfonia di Beethoven, nonostante problemi di salute gravi e noti a tutti. E di fronte al dilemma del dolore, che in casi simili imporrebbe il silenzio, in spirito ha affidato ai colleghi dell’Orchestra il suo messaggio: suonate per me, senza di me. Lo ha fatto attraverso una telefonata al Teatro del fratello, cui ha fatto dire, alla maniera di Jim Morrison: in questa musica, che amava, cercate la sua anima.

Quel che si è visto e ascoltato fa riflettere, ma prima ancora fa onore. Fa onore all’Orchestra del Teatro di Messina, innanzitutto. Ha eseguito una partitura monumentale quasi all’impronta, con pochissime prove, stupefatta di doverlo fare, e con gli esiti di cui diremo. Fa onore a Maurizio Salemi, primo violoncello e amico di una vita, che davanti al microfono ha commemorato Genziana in poche e semplici parole, concedendosi la dignità del pianto. Fa onore al maestro Matthias Fletzberger, che si era dato disponibile, in caso di rinuncia dell’Orchestra, ad eseguire la Nona da solo, al pianoforte, con solisti e coro. E che, al microfono, ha accostato l’umanesimo del messaggio altissimo del capolavoro di Beethoven alla fratellanza del fare musica in comunione, arte che trascende l’ego individuale, per dirla con Yehudi Menhuin, e fa perdere se stessi per ritrovarsi nel tutto.

Fa onore, soprattutto che l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, abbia toccato, in memoriam di Genziana D’Anna, uno dei vertici della sua ultra trentennale esistenza, specie nel meraviglioso Adagio posto al terzo movimento, in cui i contrasti dei primi due si sciolgono in purissimo canto e dove proprio gli archi, i suoi archi, mai a ricordo di chi scrive avevano restituito una così rarefatta, commossa e commovente nitidezza espressiva. Il resto l’ha fatto sul podio Fletzberger, tenendo in un equilibrio che sfiora il miracoloso le vertiginose architetture del primo movimento, dilatando i tempi dello Scherzo, quasi a trasmutarne le pulsioni ritmiche in riverbero di ineluttabilità, impietosa al punto di rinnegarne il nome, e lasciando infine l’Inno alla Gioia al suo deflagrare. Profondamente partecipe, il magnifico quartetto dei solisti tedeschi – Liene Kinca, soprano, Stepanha Pucalkova, mezzosoprano, A.J. Glueckert, tenore e Thomas J. Mayer, basso – e letteralmente incredibile il magistero del Coro Lirico “Francesco Cilea”, ormai assurto a livelli professionali, e non c’è miglior complimento da fare a un manipolo di straordinari amatori. Dove c’è molta luce l’ombra è più profonda, disse Goethe, ed è vero: qui la bellezza assoluta rivela l’unità dei contrari – la luce dell’ispirazione e l’ombra della vita e della morte – e nella tensione dei due poli opposti lo spirito umano riconosce se stesso membro di una comunità, prima ancora che individuo.