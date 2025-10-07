Marinello, la riserva naturale diventi patrimonio Unesco

La riserva naturale orientata dei Laghetti di Marinello dovrebbe essere annoverata tra i siti patrimonio dell’Unesco nella categoria dei beni naturali.

Ne è convinto Filippo Tripoli, consigliere di amministrazione del Consorzio intercomunale Tindari – Nebrodi, che ha di recente rilanciato una proposta già oggetto di dibattito negli anni scorsi quando, sotto l’amministrazione Aquino, il Comune di Patti tentò, senza fortuna, di ottenere l’importante riconoscimento per la splendida area lagunare situata ai piedi del promontorio di Tindari.

In quell’occasione, era il 2017, Tindari e Marinello erano finite sotto la lente dell’ex ambasciatore Unesco e delegato permanente di Malta, Raymond Bondin, con cui l’amministrazione comunale di allora aveva avviato un’interlocuzione con l’obiettivo di lanciare la candidatura dei due luoghi.

«Negli anni scorsi – ricorda Tripoli - si era tentato in maniera concreta di ottenere per la riserva naturale il riconoscimento Unesco di sito patrimonio dell’umanità.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale