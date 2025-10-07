Maltrattamenti sulla giovane compagna: divieto di avvicinamento per un 19enne di Messina

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 19enne messinese, gravemente indiziato dei reati di "atti persecutori” e "maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commessi danni di una ragazza con cui aveva convissuto.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’indagine diretta dalla Procura peloritana e condotta dai Carabinieri della Stazione di Messina Camaro, che ha consentito di documentare reiterate aggressioni - sia verbali, che fisiche — compiute dall'indagato, generando nella donna un grave stato d’ansia e timore per la propria incolumità. Gli accertamenti svolti sono stati infatti compendiati in un‘informativa redatta dai militari dell'arma e trasmessa all’Autorità giudiziaria, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per emettere la misura cautelare nei confronti del giovane.

All'esito dell'interrogatorio, presente l'avvocato Antonello Scordo che difende il giovane, il gip ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella del divieto di avvicinamento