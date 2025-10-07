La morte dell'imprenditore Raimondo Mamone, eseguita l’autopsia: salgono a tre gli indagati

È stata eseguita ieri, all’obitorio dell’ospedale Papardo, l’autopsia su Raimondo Mamone, il 62enne imprenditore travolto da una pala meccanica a Larderia inferiore lo scorso 29 settembre. L’imprenditore era impegnato in lavori di ammodernamento tecnologico di un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti. Sulla vicenda la sostituta procuratrice Liliana Todaro ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo, contestando anche l’illecito amministrativo delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Intanto sono in tutto tre gli indagati: oltre al conducente della pala meccanica, anche il legale rappresentante della società e la stessa società. L’avviso nei loro confronti è un passaggio obbligatorio per permettere la partecipazione di tutte le parti in vista dell’autopsia eseguita dai medici legali Erika Giglia e Marco Torrisi. I consulenti hanno chiesto 90 giorni per depositare una relazione. L’avvocato Cesare Santonocito, che assiste la famiglia dell’imprenditore, ha nominato come consulente di parte la dottoressa Caterina Fabiano.

