Fondi Pnrr per il canile, il Comune di Barcellona rischia ora di perdere 843mila euro

Il Comune rischia la revoca dei fondi del Pnrr destinati per la realizzazione del canile municipale. Il procedimento è stato avviato dal Ministero dell’Interno che ha agito attraverso la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Oltre alla revoca del finanziamento, il Comune potrebbe dover restituire anche le somme già impiegate per la progettazione e le indagini geologiche, perdendo un finanziamento che avrebbe consentito di dotare la città di una struttura moderna e conforme alle norme regionali. Il provvedimento ministeriale, notificato il 2 ottobre, richiama i ritardi procedurali ampiamente oltre i termini previsti, che avrebbero comportato il mancato l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori. Il finanziamento, previsto nell’ambito dei fondi istituiti dall’art. 1, comma 778, della legge 178 del 2020 e rifinanziato dalla legge n. 234 del 2021, ammontava a 843.823 euro, così ripartiti: 392.276 euro per il 2021; e 451.546 euro per il 2022. Le somme erano state destinate alla progettazione e costruzione di un nuovo rifugio comunale per cani randagi, secondo le norme regionali. Tuttavia, secondo quanto accertato dagli uffici ministeriali, il Comune non avrebbe mai dato avvio alla procedura di gara necessaria all’affidamento dei lavori, nonostante le ripetute comunicazioni e i termini fissati dal bando.

