Collaudato da mesi: il pontile di Vulcano resta ancora chiuso

Collaudato da mesi, il nuovo pontile per i mezzi veloci di Vulcano continua a restare chiuso, nonostante la sua messa in esercizio sia fondamentale per la mobilità isolana e, cosa non secondaria, in ottica di protezione civile. A bloccarne l’operatività, la necessità di dotare la struttura di alcune dotazioni quali ulteriori bitte, un respingente, due scalette di sicurezza a mare, così come emerso durante le prove tecniche d’approdo: oltre a un intervento di pettinatura del fondale che, durante le prove, risultò essere insabbiato, anche se limitatamente ad un solo punto. Opere, si disse nell’immediatezza delle prove tecniche e delle prescrizioni dell’Autorità marittima, per realizzare le quali era necessario avere un nuovo minimo finanziamento regionale, essendo esaurito quello stanziato per la realizzazione dell'opera: al momento, però, con grande disappunto dei cittadini di Vulcano, tutto sembra essersi arenato. Nelle ultime ore riscontriamo, da parte del gruppo consiliare liparese “Siamo Eolie”, un accorato appello alla Regione Siciliana affinché intervenga, con estrema urgenza, per sbloccare l’attivazione dell’infrastruttura.

