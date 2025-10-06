Messina, ancora polemica sul viale San Martino. Carbone: "Lavori imperfetti". Grillo: "Mancano solo rifiniture"

Si è svolto questa mattina, su sollecitazione del consigliere comunale Dario Carbone e del gruppo di FDI il sopralluogo della I Commissione Consiliare sul viale San Martino per verificare le lavorazioni sino ad ora effettuate.
“È stato un incontro proficuo alla presenza della direzione lavori e del rup. Sono state evidenziate delle lavorazioni imperfette e l’impresa si è impegnata a risolvere. Di fondamentale importanza il rispetto delle tempistiche dei lavori per evitare di gravare ulteriormente sui commercianti che hanno già subito numerosi disagi” dichiara Dario Carbone di FDI.
“Va inoltre garantita una pulizia ed una manutenzione costante. In caso contrario verrà consegnato alla città un lavoro già vecchio e non è opportuno considerato che ci si trova nel cuore commerciale di Messina” continua Carbone.
“Ho proposto inoltre che venga meglio regolamentato il sistema di carico e scarico nella zona per evitare che i mezzi gommati contribuiscano al deterioramento dell’isola pedonale” conclude Carbone.
"Contrariamente a quanto emerso dagli articoli di stampa, non corrisponde al vero che, in occasione del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta questa mattina sul viale San Martino insieme alla Prima commissione consiliare e al direttore dei lavori, sono state ammesse imperfezioni alle quali si dovrà porre rimedio. Nel corso dell’incontro è stato invece evidenziato che i lavori sono stati eseguiti secondo le specifiche tecniche del progetto . E' stato inoltre ribadito che, trattandosi di un cantiere ancora aperto, al termine degli interventi più invasivi verranno eseguite le dovute rifiniture ed installati gli arredi urbani, come previsto previsti nel progetto esecutivo”. Così la presidente di Atm SpA Carla Grillo.
