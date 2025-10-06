Messina, ancora polemica sul viale San Martino. Carbone: "Lavori imperfetti". Grillo: "Mancano solo rifiniture"

Si è svolto questa mattina, su sollecitazione del consigliere comunale Dario Carbone e del gruppo di FDI il sopralluogo della I Commissione Consiliare sul viale San Martino per verificare le lavorazioni sino ad ora effettuate.

“È stato un incontro proficuo alla presenza della direzione lavori e del rup. Sono state evidenziate delle lavorazioni imperfette e l’impresa si è impegnata a risolvere. Di fondamentale importanza il rispetto delle tempistiche dei lavori per evitare di gravare ulteriormente sui commercianti che hanno già subito numerosi disagi” dichiara Dario Carbone di FDI.

“Va inoltre garantita una pulizia ed una manutenzione costante. In caso contrario verrà consegnato alla città un lavoro già vecchio e non è opportuno considerato che ci si trova nel cuore commerciale di Messina” continua Carbone.

“Ho proposto inoltre che venga meglio regolamentato il sistema di carico e scarico nella zona per evitare che i mezzi gommati contribuiscano al deterioramento dell’isola pedonale” conclude Carbone.