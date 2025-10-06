Scontro frontale sulla statale a Sant'Alessio, due feriti trasferiti in ospedale

È di due feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto questa mattina sulla Strada statale 114 a Sant’Alessio Siculo. Due autovetture in transito, una Mercedes GLC 220 che viaggiava in direzione Catania e una Peugeot 208 che procedeva verso Messina, si sono scontrate al km 38, davanti l'hotel Capo dei Greci, e nell'impatto sono rimasti feriti i conducenti, un 49enne di Letojanni al volante della Mercedes e una 65enne di Gallodoro alla guida della Peugeot.

Entrambi hanno riportato politraumi e nel caso della donna si sospetta anche fratture costali, ma le loro condizioni non sono particolarmente gravi. Entrambi sono rimasti coscienti e sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e condotti in ospedale, l'uomo al “San Vincenzo” Taormina e la donna al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Sulla Statale 114 si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, in quanto la carreggiata è rimasta bloccata per un’ora in attesa della rimozione dei mezzi incidentati. Sulla scena dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Sant'Alessio Siculo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica e anche il personale di Anas.