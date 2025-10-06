Paura sul lungomare di Spadafora per una fuga di gas: condotta danneggiata durante lavori di scavo

Preoccupazione a Spadafora, ma per fortuna senza alcuna conseguenza, per una consistente fuga di gas nell'area del lungomare all'incrocio con piazza Macello. La perdita è dovuta alla rottura di una condotta del gas avvenuta durante l'esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione di linee di energia elettrica.

Sono quindi scattate le operazioni per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità da parte dei vigili del fuoco e degli operai della ditta del gasdotto. Per ovviare al problema si sta intanto realizzando una riparazione provvisoria, considerato che per la risoluzione definitiva serve realizzare un bypass.

Sul posto è presente il sindaco Lillo Pistone con gli addetti ai lavori. La puzza di gas si è avvertita sia a Spadafora che fino a Venetico.