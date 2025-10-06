“Messina Risk SIS.MA. 2025”, al via oggi la settimana delle esercitazioni tra simulazioni, evacuazioni e sirene d'allarme in città

La simulazione prevede uno scenario sismico con magnitudo 6.3 Richter e intensità IX° (MCS), epicentro al centro della città, con l’obiettivo di testare la capacità di risposta del territorio e delle strutture comunali in caso di emergenza. Secondo le stime del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, tale evento potrebbe provocare: edilizia residenziale, circa 1.853 abitazioni crollate e 36.194 inagibili; e popolazione coinvolta : circa 4.010 persone tra feriti e deceduti e 80.113 senza tetto.

L’esercitazione si concluderà l’11 ottobre 2025 e interesserà l’intero territorio comunale, con le attività operative distribuite nelle sei circoscrizioni: Kalonerò, Calispera, Tre Santi, Centro Storico, Antonello da Messina e Peloro.

Dal Centro Operativo Comunale (COC) la Settimana della Sicurezza si è avviata stamani con una simulazione di sisma di magnitudo 6,3 Richter e intensità IX° (MCS), nell’ambito del Piano di Protezione Civile del Comune di Messina. A seguire, sono state attivate le procedure di emergenza da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Protezione Civile, con comunicazioni a Prefettura, Regione e Città Metropolitana. La Polizia Municipale ha verificato la viabilità strategica e predisposto presidi per supportare eventuali evacuazioni di scuole e edifici pubblici.

Nelle scuole, tra cui il 2° Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, l’Istituto Comprensivo “G. Catalfamo” e l’Istituto Comprensivo “Tremestieri”, prove di evacuazione interne ed esterne, censimento di studenti e personale, simulazioni di incendio e crollo, e verifiche di agibilità.