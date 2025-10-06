Messina, marijuana dentro lo scooter sul viale Giostra: arrestata una donna

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Messina hanno tratto in arresto una donna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 4 ottobre 2025, nella zona nord della città, lungo il viale Giostra.

Durante il normale pattugliamento, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un motoveicolo parcheggiato, che presentava le chiavi inserite nel blocchetto di accensione e il motore ancora caldo. Insospettiti, i poliziotti hanno effettuato un controllo del mezzo, rinvenendo, nascosti nel vano sottosella, circa 140 grammi di marijuana. Le successive verifiche hanno consentito di individuare nelle immediate vicinanze la proprietaria del veicolo, che è stata immediatamente fermata. La perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione della donna ha permesso di rinvenire ulteriori 100 grammi di marijuana, materiale utile al confezionamento delle dosi e alcune dosi già pronte per la vendita.