Messina, al via il progetto “Fertility”: pubblicato l’avviso per 530 Borse d’Inclusione Sociale promosse da Comune e Social City

Formazione, orientamento, inserimento in enti pubblici, privati e del terzo settore, le borse d’inclusione sociale diventano quindi strumenti concreti per trasformare fragilità in risorsa, restituendo dignità, competenze e protagonismo. L’impatto di questa misura va ben oltre il beneficio individuale.

Le Borse d’Inclusione Sociale, con una dotazione complessiva di 530 opportunità, rappresentano una risposta concreta ai bisogni di chi vive situazioni di disagio e si configurano non solo come un sostegno economico, ma come un percorso di attivazione personale e comunitaria .

L’iniziativa si inserisce nella visione politico-amministrativa avviata nel 2018 con l’allora Sindaco Cateno De Luca e oggi portata avanti con determinazione dal Sindaco Federico Basile , orientata a costruire un welfare di comunità che va oltre la rigenerazione degli spazi urbani, ponendo al centro le persone e i loro percorsi di autodeterminazione, inclusione sociale e crescita collettiva.

Ogni borsa diventa parte di un processo generativo di rigenerazione sociale che rafforza i legami di solidarietà, riduce le disuguaglianze e promuove una comunità che cresce insieme. È un investimento sul futuro della città, che mira a ridurre l’emarginazione, a costruire reti di supporto e a facilitare l’ingresso o il reinserimento nel tessuto produttivo ed educativo. La scelta di avviare questa azione all’interno del progetto Fertility è strategica: alle borse seguirà infatti l’apertura del Social Innovation Lab, una struttura permanente che offrirà spazi, strumenti e servizi per consolidare l’impatto delle misure inclusive e stimolare nuove economie sociali.

Inclusione e innovazione diventano così due leve interconnesse, capaci di generare cambiamenti strutturali nel lungo periodo. Questa misura è la testimonianza concreta della volontà dell’Amministrazione Comunale e della Messina Social City di costruire un modello di welfare innovativo, inclusivo e partecipativo, dove nessuno viene lasciato indietro e dove la fragilità diventa motore di rinnovamento per l’intera città.